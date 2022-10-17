Ярославль, , 16:45 — REGNUM В Ярославле уже в четвёртый раз выставлен на торги недостроенный торговый центр рядом с Октябрьской площадью, прозванный ярославцами «Мордором». Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ярославский «Мордор»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по решению суда недостроенное здание власти пытались трижды продать за 476 миллионов рублей.

Сейчас недострой снова выставили на торги. Приобрести его предлагают за 325 миллионов 520 тысяч рублей, участник аукциона должен будет внести задаток в размере 162 миллиона 760 тысяч рублей. Аукцион пройдёт 17 ноября 2022 года.

Отметим, что в случае продажи вырученные деньги за исключением расходов на проведение аукциона поступят прежнему застройщику, а новый владелец будет должен достраивать здание.

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