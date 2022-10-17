Кострома, , 17:36 — REGNUM Житель села Георгиевское в Межевском районе Костромской области, выстреливший в полицейского, заключен под стражу. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Мужчина будет находиться под арестом на время предварительного следствия.

Оружие, которым был застрелен полицейский СУ СКР по Костромской области

Напомним, инцидент произошёл 15 октября 2022 года. Наряд полиции прибыл в село по сообщению жены подозреваемого. Когда дебошира вели в патрульную машину, он выхватил ранее купленный револьвер и выстрелил в сотрудника полиции. Потерпевший скончался от ранений, а нападавший скрылся.

Известно, что стрелок был ранее судим. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Его расследование контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.

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