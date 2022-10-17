Костромич, выстреливший в полицейского, заключен под стражу
Кострома, 17 октября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Житель села Георгиевское в Межевском районе Костромской области, выстреливший в полицейского, заключен под стражу. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Мужчина будет находиться под арестом на время предварительного следствия.
Напомним, инцидент произошёл 15 октября 2022 года. Наряд полиции прибыл в село по сообщению жены подозреваемого. Когда дебошира вели в патрульную машину, он выхватил ранее купленный револьвер и выстрелил в сотрудника полиции. Потерпевший скончался от ранений, а нападавший скрылся.
Известно, что стрелок был ранее судим. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Его расследование контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.