Симферополь, 17 октября 2022, 16:36 — REGNUM Пассажирские перевозки из Крыма в другие российские регионы восстановить полностью планируется в течение двух ближайших дней, сообщили 17 октября в пресс-службе минтранса Республики Крым.
Как уточняется, продажа билетов на маршруты межрегионального сообщения открыта, а полностью межрегиональное пассажирское сообщение планируется возобновить в течение двух дней.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт, погибли четыре человека. Движение междугородних автобусов по мосту возобновлено с 17 октября.