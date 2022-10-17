Симферополь, 17 октября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Пассажирские перевозки из Крыма в другие российские регионы восстановить полностью планируется в течение двух ближайших дней, сообщили 17 октября в пресс-службе минтранса Республики Крым.

ИА REGNUM Крымский мост

«Снято ограничение по движению пассажирских автобусов на Крымском мосту. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. На данный момент этим маршрутом пользуются около 20 транспортных предприятий. Рейсы выполняются согласно расписания, работа в штатном режиме», рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Как уточняется, продажа билетов на маршруты межрегионального сообщения открыта, а полностью межрегиональное пассажирское сообщение планируется возобновить в течение двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт, погибли четыре человека. Движение междугородних автобусов по мосту возобновлено с 17 октября.