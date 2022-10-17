Белград, , 17:05 — REGNUM Сербия настаивает на полной реализации всех ранее достигнутых соглашений по вопросам Косово и Метохии и соблюдении международного права. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 17 октября после встречи с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Пресс-конференция Александра Вучича и Мирослава Лайчака по итогам переговоров Predsednik.rs

«Мы с Мирославом Лайчаком провели серьезные и ответственные переговоры об открытых вопросах в диалоге Белграда и Приштины», — заявил Вучич на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также президент Сербии отметил, что он продолжит «борьбу за сохранение нашей страны и нашего народа».

Напомним, что ранее Вучич заявил журналистам, что международное сообщество «использует все средства для того, чтобы попытаться добиться конечной цели — вступления Косово в ООН».