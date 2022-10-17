Москва, 17 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по обращениям граждан о разрушении транспортной инфраструктуры в Волгограде поручил возбудить председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

Жители города записали очередное видеообращение, в котором заявляют, что администрация Волгограда игнорирует требования тысяч граждан восстановить движение троллейбусов по маршруту №18. Александр Бастрыкин поручил региональному СУ СК возбудить уголовное дело по озвученным доводам и представить ему доклад. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года по поручению главы СКР была организована доследственная проверка по фактам обращения граждан.