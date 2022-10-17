Казань, , 17:04 — REGNUM Спортсмены из 16 государств примут участие в чемпионате Азии по рукопашному бою в столице Татарии. Соревнования пройдут 9–15 ноября во дворце спорта единоборств «Ак Барс», сообщает минспорта РТ.

Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кроме России, участие в соревнованиях подтвердили борцы из Азербайджана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Германии, Индии, Иордании, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Звания чемпионов Азии будут разыграны в дисциплине «Поединок» (восьми мужских и шести женских, а также в трех абсолютных весовых категориях), дисциплине «Самооборона» (восьми мужских возрастных/весовых категориях) и дисциплине «Самооборона 1+1», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 14–17 октября проходит чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по чир спорту.

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