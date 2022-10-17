Москва, 17 октября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении актёра Артура Смольянинова, передаёт 17 октября Life. Административное дело касается дискредитации Вооружённых сил РФ.

minkult.orb.ru Актер Артур Смольянинов представил в Оренбурге проект «Кинопоэзия»

Уточняется, что дело 17 октября поступило в Гагаринский суд Москвы. Актёру грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, Смольянинов, уехавший в США, заявил однажды в интервью, что не поддерживает спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР.