Донецк, , 16:25 — REGNUM В результате обмена пленными с киевским режимом домой вернутся 110 граждан России, сообщил 17 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Обмен пленными Dnr-online.ru

По его словам, 110 пленных военнослужащих ВСУ передаются Киеву в обмен на освобождение 30 российских военных и 80 моряков из экипажей гражданских российских судов.

«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков [киевского] режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — написал Пушилин.

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