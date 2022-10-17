Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст планирует купить социальную сеть Parler после того, как Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter временно заблокировали его аккаунт, а также удалили его якобы антисемитские посты, сообщает 17 октября Reuters.

Канье Уэст NME

Напомним, что ранее малоизвестная за пределами США социальная сеть Parler столкнулась с жесточайшей обструкцией со стороны мировых интернет-гигантов после того, как в эту соцсеть стали переходить сторонники пока ещё действовавшего президента США Дональда Трампа и он сам.

На данный момент остается неизвестным, на каких именно условиях рэпер выкупит платформу.

Как сообщало ИА REGNUM, Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалил пост с фотографиями с недели моды в Париже, где рэпер появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter («Жизни белых важны»). Этот лозунг появился в ответ на расовые беспорядки в США, которые проходили под лозунгом «Жизни черных важны».

Читайте ранее в этом сюжете: Instagram* и Twitter заблокировали Канье Уэста, обвинив его в антисемитизме