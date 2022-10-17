Кострома, , 16:43 — REGNUM Руководитель вологодской компании «Наставник», занимающейся ремонтом дома культуры в села Шунга Костромского района, пообещал завершить работы на объекте до конца октября 2022 года. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников.

Фасады ДК в Шунге до ремонта Александр Неизвестный

«По информации подрядчика, актуализированный график выглядит следующим образом: завершение работ по кровле, фасаду, отделка второго этажа — две недели. Отделка первого этажа — три недели. Директор подрядной организации лично поручился закончить работы в срок до конца октября».

Обновление здания за 10,3 млн рублей в рамках национального проекта «Культура» должно было завершиться до конца сентября. Однако до настоящего времени подрядчик не выполнил значительный объём работ. Кроме того, фирма, осуществляющая строительный контроль на объекте, считает, что исполнитель некачественно отремонтировал кровлю и фасад здания. За просрочки подрядчику выставили штраф в размере 59 тысяч рублей. В дальнейшем его сумма будет увеличена.

Напомним, ране вокруг темы ремонта ДК развернулся скандал. В ходе реконструкции с него убрали мозаику изображением Ленина, рабочих, матросов и колхозников. Коммунисты назвали происходящее «уничтожением советского искусства».

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