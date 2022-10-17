Рязань, 17 октября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. На пост заместителя председателя правительства Рязанской области по развитию агропромышленного комплекса назначен Виталий Артемов. Об этом губернатор Павел Малков сообщил 17 октября в социальных сетях.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

По словам главы региона, у заместителя председателя имеется большой опыт работы в государственном и в коммерческом секторах. Губернатор уже обсудил с Виталием Артемовым первоочередные задачи.

«От решения накопившихся проблем отдельных хозяйств до реализации новых масштабных инвестиционных проектов. АПК — один из драйверов развития области, и необходимо выстраивать системную работу по его развитию», — считает Павел Малков.

Виталий Артемов в 2010–2014 годах занимал должность мэра Рязани, в июне 2017 года был назначен министром сельского хозяйства региона, а с сентября 2017 года по июнь 2019 года был заместителем председателя правительства Рязанской области и курировал АПК.