Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Угроза наводнения из-за сильного ветра, который в Петербург принес североатлантический циклон, миновала. Комплекс защитных сооружений уберег Северную столицу от подтопления, следует из сообщения, опубликованного 17 октября на сайте Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Испытание затворов судопропускного сооружения С-1 Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным на 16:00 мск, уровень воды на гидрологическом посту у Горного университета, опустился со 118 до 104 см и продолжает снижаться, на посту С-1 вода достигла отметки 59 см, а на посту С-2 — 57 см, хотя на обоих постах в начале дня показатели подъема воды превышали 1,5 м.

«При улучшении гидрологической обстановки и активном понижении уровня воды со стороны Финского залива затворы КЗС начали движение на открытие в 13:42 мск», — сообщили в дирекции КЗС, добавив, что в настоящий момент все затворы уже открыты, проточность акватории полностью восстановлена. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов.

Отметим, что непогода разыгралась 17 октября, из-за сильного западного ветра, порывы которого достигали 24 м/с, а высота волн составляла более 3 м.

«17 октября Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений предотвратил 31-е морское нагонное наводнение которое, по расчету уровня на ГМП «Горный институт» могло составить +170 см БС», — добавили в дирекции КЗС.

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