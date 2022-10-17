Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Угроза наводнения из-за сильного ветра, который в Петербург принес североатлантический циклон, миновала. Комплекс защитных сооружений уберег Северную столицу от подтопления, следует из сообщения, опубликованного 17 октября на сайте Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Дарья Драй ИА REGNUM Испытание затворов судопропускного сооружения С-1

По данным на 16:00 мск, уровень воды на гидрологическом посту у Горного университета, опустился со 118 до 104 см и продолжает снижаться, на посту С-1 вода достигла отметки 59 см, а на посту С-2 — 57 см, хотя на обоих постах в начале дня показатели подъема воды превышали 1,5 м.

«При улучшении гидрологической обстановки и активном понижении уровня воды со стороны Финского залива затворы КЗС начали движение на открытие в 13:42 мск», — сообщили в дирекции КЗС, добавив, что в настоящий момент все затворы уже открыты, проточность акватории полностью восстановлена. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов.

Отметим, что непогода разыгралась 17 октября, из-за сильного западного ветра, порывы которого достигали 24 м/с, а высота волн составляла более 3 м.

«17 октября Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений предотвратил 31-е морское нагонное наводнение которое, по расчету уровня на ГМП «Горный институт» могло составить +170 см БС», — добавили в дирекции КЗС.