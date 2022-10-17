Киев, , 16:17 — REGNUM Устранить исходящую от Киева угрозу можно только путем полной ликвидации его государственности, отметил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

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Ранее в Киеве заявили о «завершающей стадии разработки» ударных беспилотных летательных аппаратов с дальностью до 1000 километров. Местные СМИ считают, что главной целью станет возможность нанесения ударов по центральным регионам России, включая столичный.

«Никаких подтверждений, что подобные работы ведутся и, тем более, близки к завершению, нет, однако то, что в Киеве многое отдали бы за возможность ударить по Москве — несомненно. А пока такой возможности нет, ВСУ и дальше будут обстреливать Белгород и геноцидировать Донецк», — написал военкор.

Киевские власти уже доказали, что вести с ними переговоры или выдвигать мирные инициативы бессмысленно, добавил Котенок.