Грозный, 17 октября 2022, 16:12 — REGNUM В подразделении «Ахмат» ведут борьбу против нацистов добровольцы из всех уголков России. Среди них есть и мусульмане, и православные, и это не только не вызывает противоречий, но и сплачивает бойцов, так как бог — един, написал 17 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он рассказал, как бережно относятся к чувствам верующих все силовики «Ахмата». Прервавшегося на обязательную молитву во время боя мусульманина прикрывают православные, и наоборот.
По его словам, в подразделении «Ахмат», сформированном в Чечне и руководимым Апты Алаудиновым есть даже церковнослужители из Первоуральска — Андрей Т. и Андрей С.