Грозный, 17 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В подразделении «Ахмат» ведут борьбу против нацистов добровольцы из всех уголков России. Среди них есть и мусульмане, и православные, и это не только не вызывает противоречий, но и сплачивает бойцов, так как бог — един, написал 17 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пресс-служба Главы Чеченской Республики Дислокация батальона «Запад-Ахмат»

Он рассказал, как бережно относятся к чувствам верующих все силовики «Ахмата». Прервавшегося на обязательную молитву во время боя мусульманина прикрывают православные, и наоборот.

«Православные воины, когда видят, что боец-мусульманин молится на позиции, без всякого напоминания или приказа командира обеспечивают ему прикрытие во время молитвы. Мусульмане в подразделении отвечают им взаимностью. Так и должно быть. Все бойцы спецназа «Ахмат» прекрасно знают, что Всевышний един», — рассказал Кадыров.

По его словам, в подразделении «Ахмат», сформированном в Чечне и руководимым Апты Алаудиновым есть даже церковнослужители из Первоуральска — Андрей Т. и Андрей С.