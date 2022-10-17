Москва, 17 октября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») ожидает информацию от Минфина РФ по поводу сокращения на 4 трлн рублей Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счёт переоценки активов.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

Парламентарий пояснила, что задала соответствующий вопрос главе Минфина РФ Антону Силуанову, но так и не получила конкретного ответа.

«Я пыталась выяснить, что это за средства? Являются ли они активами ФНБ в валютах недружественных стран, которые были заморожены весной 2022 года? Сначала министр засомневался в сумме, которая обозначена в бюджете, а потом стал настаивать на том, что это «переоценка активов». Каких конкретно, он сказать не смог», — отметила Дмитриева в своем телеграм-канале.

«Хочется получить эту информацию и понять, куда деваются деньги из ФНБ? Обещали подробную информацию предоставить», — добавила она.

Также Дмитриева отметила, что считает недопустимым продолжение практики одновременных заимствований и при этом направление нефтегазовых доходов в ФНБ.

«Если есть средства, которые можно направить на финансирование бюджетных расходов, то так и нужно делать, а не заимствовать деньги под огромные проценты», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первое чтение бюджетного пакета будет проходить в Госдуме 26 и 27 октября.