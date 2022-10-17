Чебоксары, 17 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Очередная отправка мобилизованных жителей Чувашии прошла 17 октября в Чебоксарах. Проститься с военнослужащими собрались их родственники, близкие, представители городской администрации, духовенства и органов правопорядка, сообщает мэрия.

Cap.ru Проводы мобилизованных из Чувашии

Перед отъездом в учебный центр Ульяновска глава администрации Чебоксар Денис Спирин обратился к землякам, заявив, что они являются гордостью страны и всего народа.

Отец Анатолий благословил солдат и офицеров, а затем окропил их святой водой, пожелал землякам успешного служения по защите Отечества, крепости веры и духа.

От администрации города военнослужащие получили пакеты с сухими пайками и пожеланиями возвращения всех домой с победой.

«Дорогие солдаты и офицеры, помните, вас любят, ценят и ждут вашего возвращения домой с победой!» — напутствовал Спирин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Чувашии в связи с мероприятиями по частичной мобилизации на неделю ограничили движения транспортных средств рядом с военкоматом.

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