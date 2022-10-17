Варна, Болгария, , 16:14 — REGNUM Сотрудники Таможенного управления Болгарии задержали в аэропорту одного из крупнейших городов страны – Варны рекордную партию контрабандных сигарет и табачных изделий. Об этом 17 октября сообщает БНР.

Конфискованные сигареты 44.мвд.рф

По предварительным данным, в багаже гражданина Болгарии, следовавшего из Варны в Гамбург (Германия), было обнаружено 2676 упаковок сигарет, а также несколько килограммов табака. Ведётся следствие. Товар конфискован, его владельца ждет штраф.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной акции по борьбе с контрабандой. Соответствующие проверки усилены на автомобильных и железнодорожных пограничных КПП, а также аэропортах и морских портах.

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