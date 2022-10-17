Хмельницкий, Украина, 17 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. О взрывах в Хмельницкой области (территория б. УССР) заявил 17 октября глава местной администрации Сергей Гамалий, сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Он заявил, что после «последних прилётов в Хмельницкой области произошло аварийное отключение энергоснабжения».

Также сообщается о взрывах в Винницкой области и о «прилёте по объекту критической инфраструктуры».

Поступила информация о взрывах в Черниговской, Житомирской, Тернопольской областях. В Ровно глава города сообщил об отключении от света центра города и ряда районов.