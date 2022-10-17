Пермь, 17 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Перми власти намерены ввести бесплатное питание в школах для детей мобилизованных резервистов. Постановление опубликовано на сайте мэрии. Документ должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Prokuror-kaluga.ru В школьной столовой

Планируется, что мера начнёт действовать с 1 ноября. На бесплатное питание в 2022 году выделят 1,32 млн рублей.

В другом постановлении речь идет о бесплатном питании школьников в 2023 году. На эти цели выделят 6,1 млн рублей.