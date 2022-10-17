Париж, 17 октября 2022, 16:05 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил об увеличении военной помощи ЕС до 3,1 млрд евро, передает BFM TV.
«Мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем военную учебную миссию», — написал в Twitter Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.
«Последние атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать [киевский режим]», — заявил Жозеп Боррель.
Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение киевскому режима шестого транша военной помощи в размере 500 млн евро.
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