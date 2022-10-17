Париж, 17 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил об увеличении военной помощи ЕС до 3,1 млрд евро, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем военную учебную миссию», — написал в Twitter Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.

«Последние атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать [киевский режим]», — заявил Жозеп Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение киевскому режима шестого транша военной помощи в размере 500 млн евро.

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