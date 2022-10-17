Курск, , 16:05 — REGNUM В Курской области новогодние праздники пройдут без народных гуляний и массовых мероприятий, решение приняли власти региона. Об этом 17 октября в телеграм-канале написал губернатор Роман Старовойт.

С Новым годом! Алексей Колчин, ИА REGNUM

«Как в Курской области встретим Новый год? С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого», — написал Старовойт.

Он уточнил, что, вместе с тем, полностью от праздничных мероприятий в регионе отказываться не будут. Так, Курск, по традиции украсят к празднику, в учреждениях культуры и образования будут проводить игровые программы и сказочные представления для детей. Также состоится и традиционная ярмарка на Театральной площади, будут организованы места активного отдыха и приёмную Деда Мороза. Для горожан на Красной площади устроят прогулочную зону «Красный лес» — композицию из елей, плавно переходящую в елочный базар. Также праздничную атмосферу создадут и в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре регионы массово отменили праздничные мероприятия ко дням города. Также в ряде регионов активно обсуждается отказ от массовых мероприятий и на Новый год.