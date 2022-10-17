Вологда, 17 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников упразднил должность первого замгубернатора и председателя правительства. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«Считаю, что во время внешнеполитических вызовов все решения должны приниматься максимально быстро. Пройдя не один кризисный период в экономике, я понимаю важность оперативного реагирования на возникающие проблемы и необходимость нести за них персональную ответственность. Уверен, сокращение «управленческой цепочки» позволит более эффективно решать все вопросы», — пояснил свое решение Кувшинников.

Вместе с тем, у губернатор появятся два первых заместителя — один будет отвечать за экономическую сферу, второй — за социальную.

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