Кишинёв, 17 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) осуждает снос палаточного городка, который протестующие установили в центре Кишинёва. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба партии.

Политическая партия «Шор» Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих

«Впервые в истории Молдовы подобный произвол, при любой власти люди свободно выражали протест на центральной площади и устанавливали палаточные городки», — отметили в пресс-службе.

В партии отметили, что 20 лет назад, когда ПКРМ была у власти, палаточный городок, разбитый в Кишинёве Христианско-демократической народной партией, простоял полгода, но никто не разгонял протестующих. При этом власть коммунистов называют «диктатурой», а нынешний режим «проевропейским».

Авторы заявления назвали снос палаток, противоречащим конституции. Они заявили, что тот, кто отдал приказ разгромить городок протестующих, должен быть наказан по закону. Предположительно распоряжение отдала президент Молдавии Майя Санду.

Коммунисты заявили, что Молдавия перестала быть правовым государством, и призвали все оппозиционные силы объединяться.