Минск, , 16:01 — REGNUM Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства. Об этом 17 октября на встрече с коллективом Минского тракторного завода заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, пишет агентство БелТА.

Внутренние войска МВД Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские», — пояснил глава минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании региональной группировки войск. Такое решение было принято в связи «с обострением на западных границах Союзного государства». Основа этой группировки — армия, вооружённые силы Белоруссии.

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Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из России в Белоруссию прибудут до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм. Также из России в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства.

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