Донецк, , 16:00 — REGNUM Один человек погиб в Донецке в результате обстрелов города киевскими боевиками, ещё семеро получили ранения. Об этом сообщает 17 октября Штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

Трамвай в Донецке перегородил проезжую часть после обстрела Александр Погожев © ИА REGNUM

«В результате обстрелов со стороны ВФУ на текущий момент в Донецке убит один мирный житель, семь человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что в результате удара по Петровскому району города ранения получили мужчина 1959 года рождения и женщина 1939 года рождения. Они находились на улице Гюго. Пострадавших доставили в больницу.

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