Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании 25 октября рассмотрит законопроект об обеспечении детей мобилизованных бесплатным школьным питанием. Документ опубликован на сайте регионального парламента.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагаются, что детей мобилизованных обеспечат бесплатным школьным завтраком или обедом. Кроме того, студенты, обучающиеся по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих, получат денежную компенсацию.

Согласно документу, расходы на предоставление льгот в 2022-2023 учебном году составят более почти 45 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге работает центр помощи семьям мобилизованным. Волонтёры оказывают уральцам бытовую помощь и психологическую поддержку.

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