Екатеринбург, 17 октября 2022, 16:11 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании 25 октября рассмотрит законопроект об обеспечении детей мобилизованных бесплатным школьным питанием. Документ опубликован на сайте регионального парламента.
Предполагаются, что детей мобилизованных обеспечат бесплатным школьным завтраком или обедом. Кроме того, студенты, обучающиеся по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих, получат денежную компенсацию.
Согласно документу, расходы на предоставление льгот в 2022-2023 учебном году составят более почти 45 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге работает центр помощи семьям мобилизованным. Волонтёры оказывают уральцам бытовую помощь и психологическую поддержку.
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