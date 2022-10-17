Волгоград, , 15:59 — REGNUM Очередной гуманитарный конвой направили 17 октября в подшефный Станично-Луганский район ЛНР из Волгограда, сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе администрации региона.

Помощь в подшефный район https://www.volgograd.ru

Для жителей района и беженцев, прибывающих из сопредельных территорий, подготовили продуктовые наборы. В них входит мука, крупы, мясные консервы, подсолнечное масло и другие товары. Общими усилиями неравнодушных волгоградцев, общественных объединений и организаций сформированы два шеститонных грузовика с гуманитарной помощью.

Коммунальные службы Станично-Луганского района получат два мусоровоза с контейнерами, два мобильных автоклуба и машину аварийной службы. Средства на приобретение спецтехники направлены из резервного фонда администрации Волгоградской области.