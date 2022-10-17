Уфа, , 18:58 — REGNUM Стелу «Уфа — город трудовой доблести» откроют 4 ноября в столице Башкирии. Об этом 17 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании республиканского правительства в центре управления регионом.

Уфа Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что 4 ноября 2022 года будет отмечаться день народного единства. В этот день будет открыта стела «Уфа — город трудовой доблести».

Глава региона также сообщил, что чиновникам в Башкирии нужно перестроить работу в части расстановки приоритетов.

«Наши главные задачи — это обеспечение мобилизации, поддержка военнослужащих и их семей. Более важных приоритетов сегодня нет», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил сократить расходы муниципалитетов на организацию и проведение новогодних праздников.

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