Москва, 17 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями фракций палаты парламента, на котором обсуждалась приоритетная повестка на предстоящую неделю и первоочередные задачи, которые стоят перед парламентариями.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«В ходе совещания Вячеслав Володин рассказал о встрече с президентом В. В. Путиным на прошлой неделе. Он сообщил руководителям фракций, что президенту были доложены вопросы и проблемы, возникающие в ходе частичной мобилизации», — сообщила пресс-служба Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 октября Володин рассказал президенту России Владимиру Путину об итогах первого года работы VIII созыва палаты парламента.