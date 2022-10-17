Москва, , 17:15 — REGNUM Содружество Независимых Государств по-прежнему остаётся «клубом ценностей» и клубом «общей судьбы» последних советских поколений. Об этом 16 октября пишет научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев в своем телеграм-канале «Вокруг Каспия».

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, концепт «общая судьба» сохраняется как главный элемент единства даже несмотря на существующие риски того, что националисты и третьи силы могут попытаться преподнести его как якобы «постколониальный».

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«Даже учитывая разные полутона реплик правящих элит в адрес России, трудно представить сейчас ситуацию, по которой с России стали бы требовать сатисфакцию за колониальную политику в виде каких-либо репараций, например, как между Польшей и Германией. Но ещё раз повторю, в принципе ядро СНГ с этим может столкнуться со следующими поколениями политиков», — подчеркнул он.

Караваев отметил интересную динамику макроэкономического позиционирования Содружества Независимых Государств, связанную с тем, что «военно-санкционный кризис будет смещать СНГ под крыло Шанхайской Организации Сотрудничества».

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Также политолог выразил мнение, согласно которому одновременно с этим произойдёт переориентация внешней торговли России на партнёров по СНГ.

«Она будет усиливаться за счёт «параллельного импорта« и прочих схем торговли с группой недружественных государств. В проект Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций изменения будут вносить на ходу, адаптируя к новым условиям», — считает он.

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