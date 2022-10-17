Париж, 17 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. По возвращении с автосалона президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Елисейском дворце в конце дня с премьер-министром страны Элизабет Борн и всеми министрами, ответственными за топливный кризис, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Глава государства, который пообещал «продолжать делать всё возможное» и заявил о решении встретится, в частности, с министрами экономики, энергетического перехода, экологического перехода, транспорта и официальным представителем правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, на автосалоне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что «вместе с нашими борющимися соотечественниками мы будем продолжать делать все возможное».

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