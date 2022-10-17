Брюссель, , 15:52 — REGNUM Евросоюз планирует заполонять как минимум 15% мощностей газовых хранилищ стран-членов ЕС через европейский центральный пункт, сообщила 17 октября газета El Pais.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что такое предложение входит в пакет мер Еврокомиссии для перезапуска инициативы совместных закупок газа.

Ожидается, что на саммите в конце недели лидеры 27 стран ЕС одобрят новый набор инструментов для борьбы с ростом цен на газовом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз намерен активизировать усилия по защите критически важной инфраструктуры от диверсий, которые в последние недели вызывают большую тревогу в ЕС.

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