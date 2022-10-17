Кишинёв, , 15:52 — REGNUM Грузия не допустит того, чтобы Россия заставила её отклониться от европейского курса. Об этом 17 октября заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили на брифинге в Кишинёве во время рабочего визита в Молдавию.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Знаем, что главная цель действий России — заставить нас изменить этот путь, изменить наше будущее, и мы этого не допустим», — сказала Зурабишвили, не объяснив, где она получила такую информацию о «планах» РФ.

Она заявила, что в ответ на это все государства, которые идут по европейскому пути, должны проявить ещё больше солидарности с Евросоюзом и оставаться непоколебимыми.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что республика якобы не получит статус кандидата на вступление в ЕС, пока не начнёт воевать с Россией.