Кишинёв, 17 октября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Грузия не допустит того, чтобы Россия заставила её отклониться от европейского курса. Об этом 17 октября заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили на брифинге в Кишинёве во время рабочего визита в Молдавию.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Знаем, что главная цель действий России — заставить нас изменить этот путь, изменить наше будущее, и мы этого не допустим», — сказала Зурабишвили, не объяснив, где она получила такую информацию о «планах» РФ.

Она заявила, что в ответ на это все государства, которые идут по европейскому пути, должны проявить ещё больше солидарности с Евросоюзом и оставаться непоколебимыми.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что республика якобы не получит статус кандидата на вступление в ЕС, пока не начнёт воевать с Россией.