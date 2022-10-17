Херсон, 17 октября 2022, 15:51 — REGNUM Авария на линиях связи стала причиной временных перебоев в работе мобильной связи и интернета на территории Херсонской области 17 октября. Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Авария произошла на центральном приемно-передающем узле. Специалисты оперативно приступили к ремонту, работали в течение всей ночи и устранили аварию в сжатые сроки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоус заявил о восстановлении мобильной связи и доступа к интернету в регионе.
Читайте ранее в этом сюжете: Мобильная связь и интернет в Херсоне работают — Стремоусов