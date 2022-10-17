Оренбург, 17 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Оренбурге в отставку ушёл замглавы по правовым вопросам Дмитрий Цветков, сообщили 17 октября в пресс-службе мэрии.

Dylan_Payne Отставка

Трудовой договор с чиновником расторгнут 13 октября. »Занимаемая им должность заместителя Главы города Оренбурга по правовым вопросам будет сокращена в соответствии с новой структурой», — пояснили в администрации муниципалитета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в должности замглавы по правовым вопросам Цветков трудился с 16 мая 2022 года. Ранее он возглавлял комитет по управлению имуществом администрации Оренбурга.