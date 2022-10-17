Майкоп, 17 октября 2022, 15:50 — REGNUM С начала мобилизации в Адыгее было заключено около 30 браков лицами, призванными на воинскую службу. Службы ЗАГС республики организовали для этого выездные церемонии бракосочетания на территории воинских частей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
По его словам, власти республики стараются решать все просьбы мобилизованных, в том числе и по оказанию помощи в регистрации браков прямо перед отправкой на полигоны.
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