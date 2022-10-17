Майкоп, , 15:50 — REGNUM С начала мобилизации в Адыгее было заключено около 30 браков лицами, призванными на воинскую службу. Службы ЗАГС республики организовали для этого выездные церемонии бракосочетания на территории воинских частей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Регистрация брака Павел Ищенко © ИА REGNUM

По его словам, власти республики стараются решать все просьбы мобилизованных, в том числе и по оказанию помощи в регистрации браков прямо перед отправкой на полигоны.

«С начала проведения мобилизации с такой необычной просьбой обратилось более 30 молодых людей. Для них сотрудники органов ЗАГС республики провели выездную регистрацию брака в пунктах сбора мобилизованных», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Читайте ранее в этом сюжете: Омские ЗАГСы регистрируют браки мобилизованных в день подачи заявления