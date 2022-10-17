ЗАГСы Адыгеи провели регистрацию браков на территории в/ч
Майкоп, 17 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. С начала мобилизации в Адыгее было заключено около 30 браков лицами, призванными на воинскую службу. Службы ЗАГС республики организовали для этого выездные церемонии бракосочетания на территории воинских частей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Павел Ищенко ИА REGNUM
Регистрация брака
По его словам, власти республики стараются решать все просьбы мобилизованных, в том числе и по оказанию помощи в регистрации браков прямо перед отправкой на полигоны.
«С начала проведения мобилизации с такой необычной просьбой обратилось более 30 молодых людей. Для них сотрудники органов ЗАГС республики провели выездную регистрацию брака в пунктах сбора мобилизованных», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.