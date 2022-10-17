Москва, 17 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Законопроект о праве Счетной палаты РФ давать поручение контрольно-счетным органам российских регионов о проведении на их территориях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с депутатом Евгением Марковым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы пояснили, что контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджетов субъектов РФ относится к компетенции контрольно-счетных органов соответствующих регионов. Вместе с тем, остается актуальной проблема неэффективного и нерационального расходования бюджетных средств должностными лицами различных уровней власти Российской Федерации, следует в сопроводительных материалах.

По мнению парламентариев, только благодаря своевременному реагированию на недостатки в бюджетной деятельности институтов власти и принятию надлежащих мер будет возможно повысить бюджетную дисциплину и обеспечить их нормальное, безубыточное функционирование.