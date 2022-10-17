Мадрид, , 15:48 — REGNUM Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) резко укрепила свои позиции среди населения. Об этом свидетельствуют опросы, проведённые с 1 по 10 октября Центром социологических исследований.

Флаг Испании Efraimstochter

Отмечается, что правящая в Испании партия получает 32,7% голосов — на 3,5% больше, чем в сентябре.

За «Народную партию» (Partido Popular) проголосовали бы 28,7% граждан, что на 0,2% больше, чем в предыдущем опросе. За ней следует Unidas Podemos, которая немного ухудшает показатель сентября — до 12,7%.

Партия «Голос» (Vox) продолжает тенденцию к снижению после внезапного ухода Макарены Олоны: за месяц партия потеряла 1,5%, опустившись ниже отметки в 10%. Национал-консерваторы, согласно подсчётам, набирают 8,8%. Согласно данным ЦСИ, с мая партия Сантьяго Абаскаля потеряла практически половину своей поддержки — с 16,6% голосов в мае до 8,8% в октябре.

Партия «Граждане» (Ciudadanos), в свою очередь, сохраняет более или менее стабильную поддержку, хотя она уже потеряла 0,1%, и теперь уровень поддержки составляет 2,7%.

Что касается других партий, то шестое место получают «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) — 2,1%. За ней следуют «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) с 1,5%, коалиция эко-активистов PACMA (1,5%) и «Баскская националистическая партия» (Partido Nacionalista Vasco) с 1,2%.

Коалиция Más País/Compromís получает 1,1%, баскская EH Bildu — 0,9%, «Галисийский националистический блок» (Bloque Nacionalista Galego) — 0,6%, каталонская «Кандидатура народного единства» (Candidatura d’Unitat Popular) — 0,5%. Отмечается также, что наваррская Navarra Suma и «Канарская коалиция» (Coalición Canaria) получают по 0,4%, а «Кантабрийская партия регионалистов» (Partido Regionalista de Cantabria) и партия «Теурэль существует» (Teruel Existe) — по 0,1%.