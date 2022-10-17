Москва, 17 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Свою благодарность жителям столицы России за ответственность и патриотизм, благодаря которым в Москве удалось выполнить задачу по частичной мобилизации, выразил 17 октября московский мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», — написал он в своём сообщении.

При этом Собянин отметил, что мобилизация оказалось огромным испытанием для тысяч семей в Москве, так как теперь отцы, мужья и сыновья из них были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Тем не менее выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — заключил столичный градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга за три недели рассмотрели 800 обращений граждан, связанных с частичной мобилизацией.