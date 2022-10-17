Тегеран, , 15:47 — REGNUM Распространённая американскими СМИ информация о якобы поставках иранского вооружения России для его использования в военных действиях на территории б. УССР не соответствует действительности. Об этом 17 октября заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, пишет агентство Eqtesad News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, публикуются новости, преследующие политические цели, и, в основном, они подпитываются западными источниками информации», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что иранская сторона не раз отмечала, что не экспортировала и не будет экспортировать оружие никакой из сторон конфликта.

«Внешняя политика Ирана основана на противодействии войне. Таким же образом Иран выступает против войны и на [территории б. УССР]. Для этого он прилагал усилия, опираясь на свои возможности, чтобы положить конец военным действиям», — указал иранский дипломат.

Напомним, 16 октября The Washington Post сообщила, что по имеющимся у газеты данным, Россия получит от Ирана партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно. Кроме того, готовятся новые поставки десятков БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136.

Читайте также: Глава МИД Ирана: Тегеран не поставлял России оружие для спецоперации

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти не поставляли и не намерены поставлять России в будущем оружие для использования его Москвой в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на территории б. УССР.

Ранее по теме: Киев лишит посла Ирана аккредитации из-за якобы поставок оружия России