Барселона, Испания, 17 октября 2022, 15:47 — REGNUM В суде Барселоны начались слушания по делу о переходе бразильского футболиста Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Об этом 17 октября сообщили в Высшем суде Каталонии.
Прокуратура просит для Неймара два года тюрьмы. Его подозревают в мошенничестве и коррупции и обвиняют в сокрытии части платежей, которые он получил за свой переход в испанский клуб.
Помимо него, дело ведётся против бывших президентов «Барселоны» Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу, а также родителей футболиста.
Напомним, в 2013 году Неймар перешёл из бразильского «Сантоса» в испанскую «Барселону». В 2017-м он стал игроком французского ПСЖ.