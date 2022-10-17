Чебоксары, 17 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В столице Чувашии с начала года выявлено более 9,8 тыс. работников, с которыми не были заключены трудовые договора. По итогам работы значительная часть зарегистрировалась как самозанятые и индивидуальные предприниматели. Неформальная занятость в Чебоксарах снизилась на 30%. Данный вопрос был рассмотрен 17 октября на общегородской планёрке, которая прошла при главе администрации Чебоксар Денисе Спирине, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

https://gcheb.cap.ru/ Глава администрации Чебоксар Денис Спирин

О работе по снижению неформальной занятости рассказал заместитель начальника отдела экономического развития Олег Мурженян. По его словам, в 2022 году межведомственные мобильные группы выявили 9 871 работника, с которыми не заключены трудовые договоры (за аналогичный период 2021 года — 14 171 работник):

«После проведения проверок с 3 546 работниками заключены договоры, 1 713 человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, 4 612 человека — как самозанятые», — отмечено в докладе.

В январе–сентябре межведомственные рабочие группы вместе с представителями налоговой службы, полиции и прокуратуры проверили 7 826 объектов, в том числе 4 298 магазинов, объектов строительства и услуг, 3 466 квартир, а также 62 маршрутки. Для принятия мер в ИФНС по городу Чебоксары направлено 156 материалов.

Помимо проверок, рабочая группа организует встречи с работодателями, которые платят своим сотрудникам низкую зарплату и имеют долги по налогам и страховым взносам — с начала года проведено 13 таких заседаний с 97 налогоплательщиками. В администрации уточняют, что обсуждается финансовое состояние организаций, планы погашения задолженности и повышения зарплаты.

Особое внимание рабочей группой уделяется иногородним налогоплательщикам, выполняющим муниципальные контракты в Чебоксарах. По закону юридические лица должны зарегистрировать обособленные подразделения по месту работы. В мэрии со ссылкой на ИФНС отмечают, что свои подразделения зарегистрировали в Чебоксарах общества «Медведевская ПМК» (Марий Эл) и «Стройиндустрия» (Удмуртия), которые являются соответственно подрядчиками строительства школы в Садовом на 1650 мест и детского сада в Благовещенском на 240 мест, а также общество «Озон» (Татария), которое благоустраивает Обиковский лес.

По данным налоговой службы в 2022 году в бюджет дополнительно поступило налогов на сумму 14,9 млн рублей, в бюджет города — 3,2 млн рублей. По данным властей, неформальная занятость в Чебоксарах снизилась на 30 процентов.

«Необходимо продолжать работу в этом направлении, — проверять стройки, организовать рейды по съемным квартирам, реконструируемым объектам. Нужно контролировать ситуацию и пресекать признаки неформальной занятости. Так мы сможем социально обезопасить граждан, а также пополнить бюджет города», — сказал глава администрации Денис Спирин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чувашии заявляли, что с учётом роста государственного оборонного заказа потребность в кадрах может значительно возрасти. На начало сентября 2022 года на пяти предприятиях ОПК оставались открытыми более 620 вакансий.