Бамако, 17 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Автомобиль с миротворцами миссии ООН подорван на северо-востоке Мали. Два миротворца погибли, сообщили 17 октября в миссии ООН МИНУСМА.

United Nations Photo Миротворцы ООН в Африке

Автомобиль наехал на самодельное взрывное устройство, когда миротворцы патрулировали населённый пункт Тессалит в регионе Кидаль для поиска мин.

Двое из миротворцев погибли, ещё четверо серьёзно пострадали, говорится в сообщении миссии в Twitter.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) работает с 2013 года и отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. За прошедшее время 74 миротворца погибли в результате подрыва на самодельных взрывных устройствах.

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